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Вольвач Мина Иванович

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Вольвач Иван Кузьмич

Мать: Вольвач Улитта Александровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Вольвач Иосиф Минович

Мать ребёнка: Вольвач Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Вольвач Варвара Миновна

Мать ребёнка: Вольвач Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Вольвач Мария Миновна

Мать ребёнка: Вольвач Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Вольвач Савелий Минович

Мать ребёнка: Вольвач Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Вольвач Макар Минович

Мать ребёнка: Вольвач Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вольвач Павел Минович

Мать ребёнка: Вольвач Матрена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольвач Матрена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольвач Наталья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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