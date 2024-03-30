Вольвач Мина Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Вольвач Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Вольвач Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Вольвач Варвара Миновна
Мать ребёнка: Вольвач Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Вольвач Мария Миновна
Мать ребёнка: Вольвач Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Вольвач Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Вольвач Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Вольвач Матрена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно