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Вольвач Афанасий Иванович

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Вольвач Иван Кузьмич

Мать: Вольвач Улитта Александровна

Бракосочетание
1891

Жена: Вольвач Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Вольвач Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: Вольвач Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Вольвач Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Вольвач Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вольвач Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Вольвач Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вольвач Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Вольвач Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вольвач Ульяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Вольвач Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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