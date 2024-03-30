Вольвач Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Вольвач Иван Кузьмич
Бракосочетание
1891
Жена: Вольвач Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Вольвач Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: Вольвач Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Вольвач Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Вольвач Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вольвач Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Вольвач Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вольвач Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Вольвач Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вольвач Ульяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Вольвач Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно