Вольвач Стефан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вольвач Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Вольвач Ксения Стефановна
Мать ребёнка: Вольвач Дарья Авксентьевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Вольвач Улитта Стефановна
Мать ребёнка: Вольвач Дарья Авксентьевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Вольвач Владимир Стефанович
Мать ребёнка: Вольвач Дарья Авксентьевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вольвач Евтихий Стефанович
Мать ребёнка: Вольвач Дарья Авксентьевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Вольвач Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Вольвач Дарья Авксентьевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Вольвач Варвара Стефановна
Мать ребёнка: Вольвач Дарья Авксентьевна
Бракосочетание
Неизвестно