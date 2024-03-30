Вольвач Стефан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольвач Стефан Иванович

Вольвач Стефан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вольвач Иван Кузьмич

Мать: Вольвач Улитта Александровна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Вольвач Ксения Стефановна

Мать ребёнка: Вольвач Дарья Авксентьевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Вольвач Улитта Стефановна

Мать ребёнка: Вольвач Дарья Авксентьевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Вольвач Владимир Стефанович

Мать ребёнка: Вольвач Дарья Авксентьевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вольвач Евтихий Стефанович

Мать ребёнка: Вольвач Дарья Авксентьевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Вольвач Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Вольвач Дарья Авксентьевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вольвач Варвара Стефановна

Мать ребёнка: Вольвач Дарья Авксентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольвач Дарья Авксентьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close