Фахрутдинов Шайхутдин Фахрутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинов Шайхутдин Фахрутдинович

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

05.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1909

Отец: Фахрутдинов Мифтахутдин Фахрутдинович

Мать: Фахрутдинова Гайникамал

Пермь, Пермский, Пермский край
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