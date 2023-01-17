Фахрутдинова Гайникамал
Место рожденияТав, Лаишевский уезд Силингушская волость, Татарстан, Россия
Дата рождения1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Тав, Лаишевский уезд Силингушская волость, Татарстан, Россия
Бракосочетание
15.08.1904
Рождение ребёнка
21.07.1906
Дочь: Фахрутдинова Зугра Мифтахутдиновна
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин Фахрутдинович
Рождение ребёнка
05.01.1909
Сын: Фахрутдинов Шайхутдин Фахрутдинович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин Фахрутдинович
Место жительства
Неизвестно