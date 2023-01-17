Фахрутдинова Гайникамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинова Гайникамал

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Место рождения

Тав, Лаишевский уезд Силингушская волость, Татарстан, Россия

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Тав, Лаишевский уезд Силингушская волость, Татарстан, Россия
Бракосочетание
15.08.1904

Муж: Фахрутдинов Мифтахутдин Фахрутдинович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.07.1906

Дочь: Фахрутдинова Зугра Мифтахутдиновна

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин Фахрутдинович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
05.01.1909

Сын: Фахрутдинов Шайхутдин Фахрутдинович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин Фахрутдинович

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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