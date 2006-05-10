Малова (Кузнецова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова (Кузнецова) Нина Ивановна

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Место рождения

город Ардатов, Мордовская АССР

Дата рождения

22.10.1932

Дата смерти

10.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1932

Отец: Кузнецов Иван Павлович

Мать: Кузнецова Александра Фёдоровна

город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
03.06.1957

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Малов Алексей Дмитриевич

город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
01.03.1960

Сын: Малов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Малов Алексей Дмитриевич

город Ардатов, Мордовская АССР
Смерть
10.05.2006
город Ардатов, Республика Мордовия
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
город Ардатов, Республика Мордовия