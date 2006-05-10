Малова (Кузнецова) Нина Ивановна
Место рождениягород Ардатов, Мордовская АССР
Дата рождения22.10.1932
Дата смерти10.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1932
город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
03.06.1957
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Малов Алексей Дмитриевич
город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
01.03.1960
Сын: Малов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Малов Алексей Дмитриевич
город Ардатов, Мордовская АССР
Смерть
10.05.2006
город Ардатов, Республика Мордовия
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
город Ардатов, Республика Мордовия