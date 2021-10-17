(Малова) Наталья Алексеевна
Место рождениягород Ардатов, Мордовская АССР
Дата рождения03.06.1957
Дата смерти17.10.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1957
Отец: Малов Алексей Дмитриевич
Мать: Малова Нина Ивановна
город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
05.04.1974
Дочь: Акимова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
город Ардатов, Мордовская АССР
Смерть
17.10.2021
Московская область, город Коломна
Причина смерти: Болезнь