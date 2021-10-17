(Малова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малова) Наталья Алексеевна

Место рождения

город Ардатов, Мордовская АССР

Дата рождения

03.06.1957

Дата смерти

17.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1957

Отец: Малов Алексей Дмитриевич

Мать: Малова Нина Ивановна

город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
05.04.1974

Дочь: Акимова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

город Ардатов, Мордовская АССР
Смерть
17.10.2021
Московская область, город Коломна
Причина смерти: Болезнь
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