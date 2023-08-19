Кузнецова (Капралова) Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти16.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Капралов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
22.10.1932
Дочь: Малова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Павлович
город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
17.07.1937
Сын: Кузнецов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Павлович
город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
16.09.1940
Сын: Кузнецов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Павлович
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1982
Причина смерти: Рак