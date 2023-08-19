Кузнецова (Капралова) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Капралова) Александра Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

16.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Капралов Фёдор Никитич

Мать: Капралова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
22.10.1932

Дочь: Малова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Павлович

город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
17.07.1937

Сын: Кузнецов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Павлович

город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
16.09.1940

Сын: Кузнецов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Павлович

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Павлович

Смерть
16.11.1982
Причина смерти: Рак
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