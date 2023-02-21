Халевина Устиния Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Халевина Евфимия Ксенофонтова
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Халевин Евтей Ксенофонтов
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Халевина Ксения Ксенофонтова
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов
Смерть
1791
Рождение ребёнка
1797
Сын: Халевин Софрон Ксенофонтов
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Халевина Екатерина Ксенофонтов
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Халевин Артамон Ксенофонтов
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Халевин Марко Ксенофонтов
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов