Халевина Устиния Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина Устиния Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Халевина Евфимия Ксенофонтова

Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Халевин Евтей Ксенофонтов

Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Халевина Ксения Ксенофонтова

Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов

Смерть
1791
Рождение ребёнка
1797

Сын: Халевин Софрон Ксенофонтов

Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Халевина Екатерина Ксенофонтов

Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Халевин Артамон Ксенофонтов

Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Халевин Марко Ксенофонтов

Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефедов

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