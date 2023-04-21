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Халевин Марко Ксенофонтов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Халевин Ксенофонт Нефедов

Мать: Халевина Устиния Родионова

Смерть
1834