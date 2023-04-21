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Халевин Марко Ксенофонтов
Халевин Марко Ксенофонтов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825
Дата смерти
1834
Пол
Мужской
Отец
Халевин Ксенофонт Нефедов
1752 г.р.
Мать
Халевина Устиния Родионова
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Халевин Ксенофонт Нефедов
Мать:
Халевина Устиния Родионова
Смерть
1834
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