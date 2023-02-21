Халевин Евтей Ксенофонтов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
26.12.1818
Сын: Халевин Савва Евтеев
Мать ребёнка: Халевина Ефимия Васильева
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.02.1823
Сын: Халевин Иван Евтеев
Мать ребёнка: Халевина Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Халевина Ефимия Васильева
Смерть
1843