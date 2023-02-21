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Халевин Евтей Ксенофонтов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Халевин Ксенофонт Нефедов

Мать: Халевина Устиния Родионова

Рождение ребёнка
26.12.1818

Сын: Халевин Савва Евтеев

Мать ребёнка: Халевина Ефимия Васильева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.02.1823

Сын: Халевин Иван Евтеев

Мать ребёнка: Халевина Ефимия Васильева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Халевин Никита Евтеев

Мать ребёнка: Халевина Ефимия Васильева

Смерть
1843