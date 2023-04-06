1 жена Кувыркина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти22.10.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1859
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 3об, запись 1
Рождение ребёнка
05.03.1861
Сын: Кувыркин Арсений Алексеевич
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 14об, запись 4
Рождение ребёнка
16.06.1862
Дочь: Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118 оп . д.4175 лист 22 запись 22
Рождение ребёнка
04.12.1864
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 37, запись 7
Рождение ребёнка
10.02.1866
Сын: Кувыркин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 50, запись 2
Рождение ребёнка
28.09.1867
Дочь: Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
Рождение ребёнка
20.10.1868
Сын: Кувыркин Логин Алексеевич
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
ф.1118, оп.1, д.4175 лист 63об-64 запись 11
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1868
Причина смерти: от родов | смерть в возрасте 29 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 69, запись 9 | ГКУ ЯО ГАЯО
Похороны
24.10.1869
смерть в возрасте 29 лет Отпевание и погребение совершал священник Иларион Каликинский ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 69, запись 9 | Тихвинская единоверческая церковь