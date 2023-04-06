1 жена Кувыркина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1 жена Кувыркина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

22.10.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1859

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 3об, запись 1
Рождение ребёнка
05.03.1861

Сын: Кувыркин Арсений Алексеевич

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 14об, запись 4
Рождение ребёнка
16.06.1862

Дочь: Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118 оп . д.4175 лист 22 запись 22
Рождение ребёнка
04.12.1864

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 37, запись 7
Рождение ребёнка
10.02.1866

Сын: Кувыркин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 50, запись 2
Рождение ребёнка
28.09.1867

Дочь: Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.10.1868

Сын: Кувыркин Логин Алексеевич

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ф.1118, оп.1, д.4175 лист 63об-64 запись 11
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувыркин Алексей Константинов

Смерть
22.10.1868
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от родов | смерть в возрасте 29 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 69, запись 9 | ГКУ ЯО ГАЯО
Похороны
24.10.1869
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
смерть в возрасте 29 лет Отпевание и погребение совершал священник Иларион Каликинский ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 69, запись 9 | Тихвинская единоверческая церковь
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