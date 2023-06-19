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(Кувыркина) Елена Алексеевна

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.05.1859

Дата смерти

13.02.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1859

Отец: Кувыркин Алексей Константинов

Мать: 1 Жена Кувыркина Анна Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 3об, запись 1
Крещение
29.05.1859
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 3об, запись 1Восприемники: Вотчины Г. наследниц Яковлевых села Великого крестьянский сын Иван Константинов с крестьянскою женой Елисаветой Николаевой Таинство со... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
13.02.1860
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно | ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 3об, запись 1Восприемники: Вотчины Г. наследниц Яковлевых села Великого крестьянский сын Иван Константинов с крестьянскою женой Елис... Показать все
Похороны
15.02.1860
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 3об, запись 1Восприемники: Вотчины Г. наследниц Яковлевых села Великого крестьянский сын Иван Константинов с крестьянскою женой Елисаветой Николаевой Таинство со... Показать все