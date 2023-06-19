(Кувыркина) Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1859
Дата смерти13.02.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1859
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 3об, запись 1
Крещение
29.05.1859
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 3об, запись 1Восприемники: Вотчины Г. наследниц Яковлевых села Великого крестьянский сын Иван Константинов с крестьянскою женой Елисаветой Николаевой Таинство со... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.02.1860
Причина смерти: неизвестно | ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 3об, запись 1Восприемники: Вотчины Г. наследниц Яковлевых села Великого крестьянский сын Иван Константинов с крестьянскою женой Елис... Показать все
Похороны
15.02.1860
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 3об, запись 1Восприемники: Вотчины Г. наследниц Яковлевых села Великого крестьянский сын Иван Константинов с крестьянскою женой Елисаветой Николаевой Таинство со... Показать все