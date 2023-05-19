Кувыркин Арсений Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1861
Дата смерти19.03.1861
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.02.1861
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 14об, запись 4Восприемники: вотчинынаследниц Г.Яковлева села Великого крестьянский сын Иван Константинов и жена крестьянина Ивана Петрова Елисавета Николаева Таи... Показать все
Рождение
05.03.1861
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 14об, запись 4
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1861
Причина смерти: неизвестно | ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 14об, запись 4Восприемники: вотчинынаследниц Г.Яковлева села Великого крестьянский сын Иван Константинов и жена крестьянина Ивана Пе... Показать все
Похороны
21.03.1861
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 14об, запись 4Восприемники: вотчинынаследниц Г.Яковлева села Великого крестьянский сын Иван Константинов и жена крестьянина Ивана Петрова Елисавета Николаева Таи... Показать все