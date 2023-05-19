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Кувыркин Арсений Алексеевич

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.03.1861

Дата смерти

19.03.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.02.1861
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 14об, запись 4Восприемники: вотчинынаследниц Г.Яковлева села Великого крестьянский сын Иван Константинов и жена крестьянина Ивана Петрова Елисавета Николаева Таи... Показать все
Рождение
05.03.1861

Отец: Кувыркин Алексей Константинов

Мать: 1 Жена Кувыркина Анна Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 14об, запись 4
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
19.03.1861
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно | ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 14об, запись 4Восприемники: вотчинынаследниц Г.Яковлева села Великого крестьянский сын Иван Константинов и жена крестьянина Ивана Пе... Показать все
Похороны
21.03.1861
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 14об, запись 4Восприемники: вотчинынаследниц Г.Яковлева села Великого крестьянский сын Иван Константинов и жена крестьянина Ивана Петрова Елисавета Николаева Таи... Показать все
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