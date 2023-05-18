Матвей Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти14.05.1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Захар Матвеев
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Влас Матвеев
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
15.10.1799
Дочь: Параскева Матвеева
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
д.Холмы
Рождение ребёнка
21.08.1801
Сын: Дмитрий Матвеев
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Смерть
14.05.1822