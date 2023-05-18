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Матвей Дмитриев

Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

14.05.1822

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Захар Матвеев

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Влас Матвеев

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1799

Дочь: Параскева Матвеева

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

д.Холмы
Рождение ребёнка
21.08.1801

Сын: Дмитрий Матвеев

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.05.1822
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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