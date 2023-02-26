Татьяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Захар Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Дмитриев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Влас Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Дмитриев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1799

Дочь: Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Дмитриев

д.Холмы
Рождение ребёнка
21.08.1801

Сын: Дмитрий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Дмитриев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1823
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