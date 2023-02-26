Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1783
Дата смерти1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Захар Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Дмитриев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Влас Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Дмитриев
Рождение ребёнка
15.10.1799
Дочь: Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Дмитриев
д.Холмы
Рождение ребёнка
21.08.1801
Сын: Дмитрий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Дмитриев
Смерть
1823