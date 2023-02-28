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Захар Матвеев

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

23.08.1830

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Матвей Дмитриев

Мать: Татьяна Алексеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1819

Дочь: Параскева Захарова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.09.1822

Сын: Трофим Захаров

Мать ребёнка: Марина Петрова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1825

Дочь: Домника Захарова

Мать ребёнка: Марина Петрова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова

Смерть
23.08.1830
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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