Захар Матвеев
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти23.08.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Матвей Дмитриев
Мать: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
13.10.1819
Дочь: Параскева Захарова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
10.09.1822
Сын: Трофим Захаров
Мать ребёнка: Марина Петрова
Рождение ребёнка
06.01.1825
Дочь: Домника Захарова
Мать ребёнка: Марина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Смерть
23.08.1830