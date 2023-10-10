Петрунина Фекла Кирилловна
Место рождения
Дата рождения18.09.1830
Дата смерти20.03.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1852
Дочь: Петрунина Ирина Никитовна
Отец ребёнка: Петрунин Никита Порфирьевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Елизавета Никитовна
Отец ребёнка: Петрунин Никита Порфирьевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Петрунин Никита Порфирьевич
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Петрунин Кузьма Никитович
Отец ребёнка: Петрунин Никита Порфирьевич
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Савельева Анна Никитовна
Отец ребёнка: Петрунин Никита Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрунин Порфирий Никитович
Отец ребёнка: Петрунин Никита Порфирьевич
Смерть
20.03.1895
от старости: 65 лет