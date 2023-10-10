Петрунина Фекла Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунина Фекла Кирилловна

Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.09.1830

Дата смерти

20.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1852

Дочь: Петрунина Ирина Никитовна

Отец ребёнка: Петрунин Никита Порфирьевич

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Елизавета Никитовна

Отец ребёнка: Петрунин Никита Порфирьевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Петрунин Антон Никитович

Отец ребёнка: Петрунин Никита Порфирьевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Петрунин Кузьма Никитович

Отец ребёнка: Петрунин Никита Порфирьевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Савельева Анна Никитовна

Отец ребёнка: Петрунин Никита Порфирьевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрунин Порфирий Никитович

Отец ребёнка: Петрунин Никита Порфирьевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.03.1895
от старости: 65 лет
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