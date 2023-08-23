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Петрунин Кузьма Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Петрунин Никита Порфирьевич

Мать: Петрунина Фекла Кирилловна

Бракосочетание
13.11.1887

Жена: Петрунина Анастасия Семеновна

у обоих первый брак; жениху - 20; невесте - 21
Рождение ребёнка
21.12.1887

Дочь: Анисия Кузьминична

Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
03.06.1894

Дочь: Мария Кузминична

Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
12.05.1895

Дочь: Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
11.12.1897

Сын: Петрунин Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
03.03.1901

Дочь: Васса Кузьминична

Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
18.06.1903

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
19.05.1904

Дочь: Ефросинья Кузьминична

Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
02.06.1909

Сын: Петрунин Федор Кузмич

Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
07.10.1911

Дочь: Параскева Кузьминична

Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна

Смерть
Неизвестно