Петрунин Кузьма Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
13.11.1887
у обоих первый брак; жениху - 20; невесте - 21
Рождение ребёнка
21.12.1887
Дочь: Анисия Кузьминична
Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
03.06.1894
Дочь: Мария Кузминична
Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
12.05.1895
Дочь: Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
11.12.1897
Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
03.03.1901
Дочь: Васса Кузьминична
Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
18.06.1903
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
19.05.1904
Дочь: Ефросинья Кузьминична
Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
02.06.1909
Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
07.10.1911
Дочь: Параскева Кузьминична
Мать ребёнка: Петрунина Анастасия Семеновна
Смерть
Неизвестно