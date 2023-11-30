Петрунин Порфирий Никитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Петрунин Флегонт Порфирьевич
Мать ребёнка: Петрунина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
20.06.1883
Сын: Петрунин Иван Порфирьевич
Мать ребёнка: Петрунина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
12.07.1889
Сын: Петрунин Илья Порфирьевич
Мать ребёнка: Петрунина Елена Семеновна
Смерть
Неизвестно