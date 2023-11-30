Петрунин Порфирий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунин Порфирий Никитович

Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрунин Никита Порфирьевич

Мать: Петрунина Фекла Кирилловна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Петрунин Флегонт Порфирьевич

Мать ребёнка: Петрунина Елена Семеновна

Рождение ребёнка
20.06.1883

Сын: Петрунин Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Петрунина Елена Семеновна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1889

Сын: Петрунин Илья Порфирьевич

Мать ребёнка: Петрунина Елена Семеновна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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