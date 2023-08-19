Петрунин Илья Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1889
Крещение
16.07.1889
Бракосочетание
12.11.1910
у обоих первый брак; жениху - 21; невесте - 17; отец невесты Косма Иванов Васин; отец жениха - отставной солдат
Рождение ребёнка
08.09.1911
Дочь: Надежда Ильина
Мать ребёнка: Петрунина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1917
Мать ребёнка: Петрунина Анна Кузьминична
Смерть
Неизвестно