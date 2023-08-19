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Петрунин Илья Порфирьевич

Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1889

Отец: Петрунин Порфирий Никитович

Мать: Петрунина Елена Семеновна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
16.07.1889
Бракосочетание
12.11.1910

Жена: Петрунина Анна Кузьминична

у обоих первый брак; жениху - 21; невесте - 17; отец невесты Косма Иванов Васин; отец жениха - отставной солдат
Рождение ребёнка
08.09.1911

Дочь: Надежда Ильина

Мать ребёнка: Петрунина Анна Кузьминична

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Петрунин Михаил Ильич

Мать ребёнка: Петрунина Анна Кузьминична

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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