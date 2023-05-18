Романова (Извекова) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Извекова) Мария Стефановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1894

Отец: Извеков Стефан Афанасьевич

Мать: Извекова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
25.08.1917

Муж: Романов Алексей Петрович

Супруг(-а): Мария Стефановна Романова (Извекова)
Рождение ребёнка
28.10.1920

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Романов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
07.03.1925

Дочь: Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Романов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
11.04.1928

Дочь: Безродная Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Романов Алексей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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