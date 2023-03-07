Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1861

Дата смерти

24.02.1931

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ерёмин Дмитрий Петрович

Мать: Ерёмина Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
04.07.1884

Дочь: Рычка Анна (Нюра) Степановна

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.08.1886

Сын: Извеков Матвей Степанович

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Зиновия Стефановна

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.10.1890

Дочь: Пелагея Стефановна

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
30.05.1892

Сын: Извеков Устин Стефанович

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.07.1894

Дочь: Романова Мария Стефановна

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.10.1896

Сын: Извеков Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.03.1900

Сын: Извеков Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.07.1902

Дочь: Добровольская Марфа (Муся) Степановна

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Стефан Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка,воспитывала 6 детей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.02.1931
Похороны
Неизвестно
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