Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти24.02.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
04.07.1884
Дочь: Рычка Анна (Нюра) Степановна
Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.08.1886
Сын: Извеков Матвей Степанович
Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Зиновия Стефановна
Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.10.1890
Дочь: Пелагея Стефановна
Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
30.05.1892
Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.07.1894
Дочь: Романова Мария Стефановна
Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.10.1896
Сын: Извеков Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.03.1900
Сын: Извеков Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.07.1902
Дочь: Добровольская Марфа (Муся) Степановна
Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка,воспитывала 6 детей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.02.1931
Похороны
Неизвестно