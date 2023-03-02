Извеков Стефан Афанасьевич
мужской, родился 1856, Бердянск
умер 09.11.1916, Бердянск
ОтецИзвеков Афанасий Петрович1813 г.р.
МатьИзвекова (Извекова) Татьяна Тимофеевна1818 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: Рычка (Извековa) Анна (Нюра) Степановна
Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна
Сын: Извеков Матвей Степанович
Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна
Дочь: (Извековa) Зиновия Стефановна
Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна
Дочь: (Извековa) Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна
Дочь: Романова (Извекова) Мария Стефановна
Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна
Сын: Извеков Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна
Сын: Извеков Гавриил Степанович
Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна
Дочь: Добровольская (Извекова) Марфа (Муся) Степановна
Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна