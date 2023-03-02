Извеков Стефан Афанасьевич 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Извеков Стефан Афанасьевич

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1856, Бердянск

умер 09.11.1916, Бердянск

Отец
Извеков Афанасий Петрович1813 г.р.
Мать
Извекова (Извекова) Татьяна Тимофеевна1818 г.р.
Супруги
Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна1861 г.р.
Дети
Рычка (Извековa) Анна (Нюра) Степановна04.07.1884 г.р.
Извеков Матвей Степанович04.08.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Извеков Афанасий Петрович

Мать: Извекова (Извекова) Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
04.07.1884

Дочь: Рычка (Извековa) Анна (Нюра) Степановна

Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.08.1886

Сын: Извеков Матвей Степанович

Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Извековa) Зиновия Стефановна

Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.10.1890

Дочь: (Извековa) Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.05.1892

Сын: Извеков Устин Стефанович

Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.07.1894

Дочь: Романова (Извекова) Мария Стефановна

Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.10.1896

Сын: Извеков Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.03.1900

Сын: Извеков Гавриил Степанович

Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.07.1902

Дочь: Добровольская (Извекова) Марфа (Муся) Степановна

Мать ребёнка: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Смерть
09.11.1916

Похороны
10.11.1916

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