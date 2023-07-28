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(Романова) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.03.1925

Дата смерти

Около 1987

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
07.03.1925

Отец: Романов Алексей Петрович

Мать: Романова Мария Стефановна

Рождение ребёнка
09.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1987