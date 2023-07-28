(Романова) Лидия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1925
Дата смертиОколо 1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1925
Рождение ребёнка
09.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1987