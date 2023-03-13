Цыгановъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгановъ Андрей

Место рождения

Александровка

Дата рождения

29.11.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1858

Отец: Цыгановъ Аверьянъ

Мать: Цыганова Кокушкина Матрена

Александровка
Бракосочетание
10.02.1884

Жена: Цыганова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Цыганова Ксения

Рождение ребёнка
10.09.1891

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Цыганова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1894

Сын: Цыгановъ Макаръ

Мать ребёнка: Цыганова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
06.04.1896

Дочь: Цыганова Александра

Мать ребёнка: Цыганова Анна

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1897

Дочь: Гликерья

Мать ребёнка: Цыганова Анна

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Цыганова Марья

Мать ребёнка: Цыганова Анна

Рождение ребёнка
29.06.1902

Сын: Цыгановъ Тихонъ

Мать ребёнка: Цыганова Анна

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Анна

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