Цыгановъ Андрей
Место рожденияАлександровка
Дата рождения29.11.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1858
Отец: Цыгановъ Аверьянъ
Александровка
Бракосочетание
10.02.1884
Жена: Цыганова Ксения
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Цыганова Ксения
Рождение ребёнка
10.09.1891
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Цыганова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1894
Сын: Цыгановъ Макаръ
Мать ребёнка: Цыганова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
06.04.1896
Дочь: Цыганова Александра
Мать ребёнка: Цыганова Анна
Рождение ребёнка
21.10.1897
Дочь: Гликерья
Мать ребёнка: Цыганова Анна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Цыганова Марья
Мать ребёнка: Цыганова Анна
Рождение ребёнка
29.06.1902
Сын: Цыгановъ Тихонъ
Мать ребёнка: Цыганова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганова Анна