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Цыгановъ Макаръ
Цыгановъ Макаръ
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
10.01.1894
Пол
Мужской
Отец
Цыгановъ Андрей
1858 г.р.
Мать
Цыганова (Каратова) Анна
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1894
Отец:
Цыгановъ Андрей
Мать:
Цыганова Анна
Александровка
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