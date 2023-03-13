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Цыгановъ Макаръ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.01.1894

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1894

Отец: Цыгановъ Андрей

Мать: Цыганова Анна

Александровка
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