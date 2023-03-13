Цыганова Кокушкина (Варганова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганова Кокушкина (Варганова) Матрена

Цыганова Кокушкина (Варганова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

23.06.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Варгановъ Александръ

Мать: Варганова Катерина

Бракосочетание
05.02.1848

Муж: Цыгановъ Аверьянъ

Рождение ребёнка
01.02.1849

Сын: Цыгановъ Семенъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ

Александровка
Рождение ребёнка
27.11.1850

Сын: Цыгановъ Николай

Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ

Александровка
Рождение ребёнка
13.08.1854

Дочь: Цыганова Васса

Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ

Александровка
Рождение ребёнка
28.04.1856

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ

Александровка
Рождение ребёнка
29.11.1858

Сын: Цыгановъ Андрей

Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ

Александровка
Рождение ребёнка
02.05.1861

Сын: Цыгановъ Николай

Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ

Александровка
Рождение ребёнка
07.04.1864

Дочь: Цыганова Ирина

Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ

Александровка
Бракосочетание
?.01.1867

Муж: Кокушкинъ Степанъ

Смерть
23.06.1892
Александровка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close