Цыганова Кокушкина (Варганова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти23.06.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Варгановъ Александръ
Мать: Варганова Катерина
Бракосочетание
05.02.1848
Муж: Цыгановъ Аверьянъ
Рождение ребёнка
01.02.1849
Сын: Цыгановъ Семенъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ
Александровка
Рождение ребёнка
27.11.1850
Сын: Цыгановъ Николай
Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ
Александровка
Рождение ребёнка
13.08.1854
Дочь: Цыганова Васса
Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ
Александровка
Рождение ребёнка
28.04.1856
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ
Александровка
Рождение ребёнка
29.11.1858
Сын: Цыгановъ Андрей
Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ
Александровка
Рождение ребёнка
02.05.1861
Сын: Цыгановъ Николай
Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ
Александровка
Рождение ребёнка
07.04.1864
Дочь: Цыганова Ирина
Отец ребёнка: Цыгановъ Аверьянъ
Александровка
Бракосочетание
?.01.1867
Муж: Кокушкинъ Степанъ
Смерть
23.06.1892
Александровка