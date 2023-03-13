Цыганова (Бутырина) Ксения
Место рожденияАлександровка
Дата рождения18.01.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1859
Отец: Бутыринъ Иванъ
Мать: Бутырина Марья
Александровка
Рождение ребёнка
11.01.1884
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Александровка
Бракосочетание
10.02.1884
Муж: Цыгановъ Андрей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Цыгановъ Андрей