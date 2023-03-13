Цыганова (Бутырина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Бутырина) Ксения

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

18.01.1859

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1859

Отец: Бутыринъ Иванъ

Мать: Бутырина Марья

Александровка
Рождение ребёнка
11.01.1884

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Александровка
Бракосочетание
10.02.1884

Муж: Цыгановъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Цыгановъ Андрей

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