Колесников Кондратий Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Кондратий Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Колесников Тарас Ермолаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Колесников Анисим Кондратьевич

Мать ребёнка: Колесникова Лизавета Аксеновна?

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агафья Кондратьевна

Мать ребёнка: Колесникова Лизавета Аксеновна?

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Улита Кондратьевна

Мать ребёнка: Колесникова Лизавета Аксеновна?

Рождение ребёнка
1847

Сын: Колесников Флегонт Кондратьевич

Мать ребёнка: Колесникова Лизавета Аксеновна?

Рождение ребёнка
1851

Сын: Колесников Ульян Кондратьевич

Мать ребёнка: Колесникова Лизавета Аксеновна?

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