Колесников Кондратий Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1818
Отец: Колесников Тарас Ермолаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Колесников Анисим Кондратьевич
Мать ребёнка: Колесникова Лизавета Аксеновна?
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агафья Кондратьевна
Мать ребёнка: Колесникова Лизавета Аксеновна?
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Улита Кондратьевна
Мать ребёнка: Колесникова Лизавета Аксеновна?
Рождение ребёнка
1847
Сын: Колесников Флегонт Кондратьевич
Мать ребёнка: Колесникова Лизавета Аксеновна?
Рождение ребёнка
1851
Сын: Колесников Ульян Кондратьевич
Мать ребёнка: Колесникова Лизавета Аксеновна?