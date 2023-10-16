Колесников Тарас Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Тарас Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Колесников Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Колесников Ефим Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Колесников Елисей Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Колесников Кондратий Тарасович

Мать ребёнка: не указана

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