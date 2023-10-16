Колесников Тарас Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Колесников Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Колесников Ефим Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Колесников Елисей Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Колесников Кондратий Тарасович
Мать ребёнка: не указана