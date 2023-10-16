Колесникова Лизавета Аксеновна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Колесников Анисим Кондратьевич
Отец ребёнка: Колесников Кондратий Тарасович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Колесникова) Агафья Кондратьевна
Отец ребёнка: Колесников Кондратий Тарасович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Колесникова) Улита Кондратьевна
Отец ребёнка: Колесников Кондратий Тарасович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Колесников Флегонт Кондратьевич
Отец ребёнка: Колесников Кондратий Тарасович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Колесников Ульян Кондратьевич
Отец ребёнка: Колесников Кондратий Тарасович