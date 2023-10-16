Колесникова Лизавета Аксеновна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Лизавета Аксеновна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Колесников Анисим Кондратьевич

Отец ребёнка: Колесников Кондратий Тарасович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Колесникова) Агафья Кондратьевна

Отец ребёнка: Колесников Кондратий Тарасович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Колесникова) Улита Кондратьевна

Отец ребёнка: Колесников Кондратий Тарасович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Колесников Флегонт Кондратьевич

Отец ребёнка: Колесников Кондратий Тарасович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Колесников Ульян Кондратьевич

Отец ребёнка: Колесников Кондратий Тарасович

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