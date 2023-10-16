(Колесникова) Агафья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колесникова) Агафья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Колесников Кондратий Тарасович

Мать: Колесникова Лизавета Аксеновна?

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