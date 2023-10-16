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(Колесникова) Агафья Кондратьевна
(Колесникова) Агафья Кондратьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Пол
Женский
Отец
Колесников Кондратий Тарасович
1818 г.р.
Мать
Колесникова Лизавета Аксеновна?
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Колесников Кондратий Тарасович
Мать:
Колесникова Лизавета Аксеновна?
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