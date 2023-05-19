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Шипиловских Устян Григорьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипиловский Григорий Дорофеевич

Мать: Шипиловских Ирина Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Шипиловских Архип Устьянович

Мать ребёнка: Шипиловских Ксенья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Шипиловских Козма Устьянович

Мать ребёнка: Шипиловских Ксенья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипиловских Ксенья Степановна

Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
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