Шипиловских Устян Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Шипиловских Архип Устьянович
Мать ребёнка: Шипиловских Ксенья Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Шипиловских Козма Устьянович
Мать ребёнка: Шипиловских Ксенья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот