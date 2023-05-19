Шипиловских Архип Устьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Бракосочетание
Около 1783
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Шипиловских Парасковья Архиповна
Мать ребёнка: Шипиловских Евдокия Наумовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Рождение ребёнка
?.04.1795
Дочь: Шипиловских Марья Архиповна
Мать ребёнка: Шипиловских Евдокия Наумовна
Смерть
Неизвестно