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Шипиловских Архип Устьянович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Шипиловских Устян Григорьевич

Мать: Шипиловских Ксенья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Бракосочетание
Около 1783

Жена: Шипиловских Евдокия Наумовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Шипиловских Парасковья Архиповна

Мать ребёнка: Шипиловских Евдокия Наумовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Рождение ребёнка
?.04.1795

Дочь: Шипиловских Марья Архиповна

Мать ребёнка: Шипиловских Евдокия Наумовна

Смерть
Неизвестно
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