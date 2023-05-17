Шипиловских Ксенья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Шипиловских Архип Устьянович
Отец ребёнка: Шипиловских Устян Григорьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Шипиловских Козма Устьянович
Отец ребёнка: Шипиловских Устян Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Смерть
Неизвестно