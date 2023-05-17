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Шипиловских Ксенья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Шипиловских Архип Устьянович

Отец ребёнка: Шипиловских Устян Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Шипиловских Козма Устьянович

Отец ребёнка: Шипиловских Устян Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипиловских Устян Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Смерть
Неизвестно
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