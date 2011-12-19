Чельцов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧельцов Владимир Александрович

Чельцов Владимир Александрович

avatar

Место рождения

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

11.10.1951

Дата смерти

19.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1951

Отец: Чельцов Александр Артёмович

Мать: Чельцова Валентина Матвеевна

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.09.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1978

Сын: Чельцов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
19.12.2011
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close