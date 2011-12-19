Чельцов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения11.10.1951
Дата смерти19.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1951
Бракосочетание
01.09.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1978
Сын: Чельцов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.12.2011