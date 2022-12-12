Чельцов Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1978
Отец: Чельцов Владимир Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.06.2001
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности