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Чельцов Андрей Владимирович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

06.08.1978

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1978

Отец: Чельцов Владимир Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
15.06.2001

Жена: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.08.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.10.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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