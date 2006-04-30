Чельцов Александр Артёмович
Место рождения
Дата рождения16.09.1926
Дата смерти30.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1926
Рождение ребёнка
11.10.1951
Сын: Чельцов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Чельцова Валентина Матвеевна
Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.2006
Кулой, Вельский муниципальный район, Архангельская область