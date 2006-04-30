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Чельцов Александр Артёмович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

16.09.1926

Дата смерти

30.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1926

Отец: Чельцов Артём Варфоломеевич

Мать: Чельцова Фиона Захаровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.10.1951

Сын: Чельцов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Чельцова Валентина Матвеевна

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чельцова Валентина Матвеевна

Смерть
30.04.2006
Кулой, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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