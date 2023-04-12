Алехин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1961

Отец: Алехин Василий

Мать: Алехина Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
16.04.1984

Сын: Алехин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Алехина Галина Петровна

СССР
Рождение ребёнка
11.04.1995

Сын: Алехин Роман Александрович

Мать ребёнка: Алехина Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алехина Галина Петровна

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