Алехин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1961
Отец: Алехин Василий
Мать: Алехина Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
16.04.1984
Сын: Алехин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Алехина Галина Петровна
СССР
Рождение ребёнка
11.04.1995
Сын: Алехин Роман Александрович
Мать ребёнка: Алехина Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алехина Галина Петровна