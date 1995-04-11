Алехин Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлехин Роман Александрович

Алехин Роман Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1995

Отец: Алехин Александр Васильевич

Мать: Алехина Галина Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close