Алехина (Серова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехина (Серова) Галина Петровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1961

Отец: Серов Пётр

Мать: Вера

Россия
Рождение ребёнка
16.04.1984

Сын: Алехин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Алехин Александр Васильевич

СССР
Рождение ребёнка
11.04.1995

Сын: Алехин Роман Александрович

Отец ребёнка: Алехин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алехин Александр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
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