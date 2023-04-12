Алехина (Серова) Галина Петровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1961
Отец: Серов Пётр
Мать: Вера
Россия
Рождение ребёнка
16.04.1984
Сын: Алехин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Алехин Александр Васильевич
СССР
Рождение ребёнка
11.04.1995
Сын: Алехин Роман Александрович
Отец ребёнка: Алехин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно