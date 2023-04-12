Алехина (Лопухова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехина (Лопухова) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1939

Отец: Лопухов Михаил Иванович

Мать: Лопухова Зоя

Рождение ребёнка
17.02.1961

Сын: Алехин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Алехин Василий

Рождение ребёнка
20.02.1964

Дочь: Ратчина Людмила

Отец ребёнка: Алехин Василий

Рождение ребёнка
07.12.1975

Сын: Алехин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Алехин Василий

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