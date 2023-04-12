Алехина (Лопухова) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1939
Отец: Лопухов Михаил Иванович
Мать: Лопухова Зоя
Рождение ребёнка
17.02.1961
Сын: Алехин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Алехин Василий
Рождение ребёнка
20.02.1964
Дочь: Ратчина Людмила
Отец ребёнка: Алехин Василий
Рождение ребёнка
07.12.1975
Отец ребёнка: Алехин Василий