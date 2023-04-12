Алехин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алехин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1961

Сын: Алехин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Алехина Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
20.02.1964

Дочь: Ратчина Людмила

Мать ребёнка: Алехина Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
07.12.1975

Сын: Алехин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Алехина Лидия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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