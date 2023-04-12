Алехин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алехин Николай
Рождение ребёнка
17.02.1961
Сын: Алехин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Алехина Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
20.02.1964
Дочь: Ратчина Людмила
Мать ребёнка: Алехина Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
07.12.1975
Мать ребёнка: Алехина Лидия Михайловна
Смерть
Неизвестно