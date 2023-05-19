Михенчева (Родимова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михенчева (Родимова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Родимов Иван Андреевич

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.02.1878

Муж: Михенчев Пётр Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1882

Сын: Михенчев Иван Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1886

Сын: Михенчев Георгий Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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