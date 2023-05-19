Михенчева (Родимова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Родимов Иван Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1878
Рождение ребёнка
16.09.1882
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1886
Сын: Михенчев Георгий Петрович
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно