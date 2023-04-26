Родимов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родимов Иван Андреевич

Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: Родимов Андрей

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Зайцева (Родимова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Михенчева (Родимова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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