Родимов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828
Отец: Родимов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Зайцева (Родимова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Михенчева (Родимова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно