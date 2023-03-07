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Сумбаев Максим Кириллович

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Сумбаев Кирилл Иванович

Мать: Сумбаева Анна Герасимовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1902

Дочь: Тюрина Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Сумбаева Анисья Ефимовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Сумбаев Федор Максимович

Мать ребёнка: Сумбаева Анисья Ефимовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Сумбаев Михаил Максимович

Мать ребёнка: Сумбаева Анисья Ефимовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Сумбаева Анисья Ефимовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Сумбаев Степан Максимович

Мать ребёнка: Сумбаева Анисья Ефимовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.01.1920

Жена: Сумбаева Анна Ушмоткина

ЗАГС , село Сухая Терешка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумбаева Анисья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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