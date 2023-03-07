Сумбаев Максим Кириллович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Сумбаев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1902
Дочь: Тюрина Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Сумбаева Анисья Ефимовна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Сумбаева Анисья Ефимовна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сумбаев Михаил Максимович
Мать ребёнка: Сумбаева Анисья Ефимовна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Сумбаева Анисья Ефимовна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сумбаев Степан Максимович
Мать ребёнка: Сумбаева Анисья Ефимовна
Бракосочетание
29.01.1920
Жена: Сумбаева Анна Ушмоткина
ЗАГС , село Сухая Терешка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сумбаева Анисья Ефимовна
Смерть
Неизвестно