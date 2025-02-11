Сумбаева Анна Герасимовна
женский, родилась Неизвестно
умерла До 1892, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Сумбаев Кирилл Иванович1845 г.р.
Дети
Сумбаев Михаил Кириллович1868 г.р.
Сумбаев Петр Кириллович23.06.1871 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Сумбаев Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Сумбаев Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1871
Отец ребёнка: Сумбаев Кирилл Иванович
Смерть
До 1892