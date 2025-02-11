Сумбаева Анна Герасимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сумбаева Анна Герасимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла До 1892, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Сумбаев Кирилл Иванович1845 г.р.
Дети
Сумбаев Михаил Кириллович1868 г.р.
Сумбаев Петр Кириллович23.06.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумбаев Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Сумбаев Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Сумбаев Кирилл Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.06.1871

Сын: Сумбаев Петр Кириллович

Отец ребёнка: Сумбаев Кирилл Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1892
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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