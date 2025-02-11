Сумбаев Михаил Кириллович 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Сумбаев Михаил Кириллович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1868, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сумбаев Кирилл Иванович1845 г.р.
Мать
Сумбаева Анна ГерасимовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сумбаева Елена Игнатьевна Князькина1862 г.р.
Дети
Сумбаев Василий Михайлович27.07.1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Сумбаев Кирилл Иванович

Мать: Сумбаева Анна Герасимовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1886

Жена: Сумбаева Елена Игнатьевна Князькина

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.07.1897

Сын: Сумбаев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Сумбаева Елена Игнатьевна Князькина

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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