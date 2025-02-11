Сумбаев Михаил Кириллович
мужской, родился 1868, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСумбаев Кирилл Иванович1845 г.р.
МатьСумбаева Анна ГерасимовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сумбаева Елена Игнатьевна Князькина1862 г.р.
Дети
Сумбаев Василий Михайлович27.07.1897 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Сумбаев Кирилл Иванович
Бракосочетание
10.11.1886
Рождение ребёнка
27.07.1897
Сын: Сумбаев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Сумбаева Елена Игнатьевна Князькина
Смерть
Неизвестно