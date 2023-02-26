Дария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти23.10.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1820
Муж: Пётр Иванов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрона Герасимова
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Бракосочетание
01.10.1834
Муж: Лаврентий Сазонов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.08.1835
Сын: Адриан Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Сазонов
д.Тимошаты
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
23.10.1835
д.Тимошаты
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище