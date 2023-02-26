Дария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Петрова

Дария Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

23.10.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.
1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1820

Муж: Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрона Герасимова

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Бракосочетание
01.10.1834

Муж: Лаврентий Сазонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.08.1835

Сын: Адриан Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Сазонов

д.Тимошаты
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
23.10.1835
д.Тимошаты
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close